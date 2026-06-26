В ЄС найближчими тижнями планують відмовляти в захисті військовозобов'язаним українцям

Зазначається, що обмеження не застосовуватиметься до чоловіків, які отримали тимчасовий захист до набрання чинності нових правил.

Європейська Комісія запропонувала виключити новоприбулих чоловіків призовного віку зі списку таких, що потребують тимчасового захисту, повідомляє POLITICO.

Згідно з планом Комісії, статус тимчасового захисту для українців буде продовжено до 4 березня 2028 року, але не для тих, хто має "військове зобов’язання" і яким не дозволено виїжджати з України.

Так, Україна забороняє виїзд з країни чоловікам віком від 25 до 60 років, які досягли призовного віку, та чоловікам віком від 23 до 25 років, які перебувають у списку військового резерву.

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Водночас, обмеження не застосовуватиметься до чоловіків, які отримали тимчасовий захист до набрання чинності нових правил.

У своїй заяві Комісія зазначила, що план спрямований на "узгодження потреб у захисті із загальною здатністю України захищатися від незаконної агресії Росії".

Зокрема, на початку місяця на міністерській дискусії було висловлено "рішучу підтримку" плану щодо виключення чоловіків призовного віку, заявив POLITICO міністр міграції Швеції Йохан Форсселл.

При цьому, комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті застеріг від "повної відмови" від чоловіків призовного віку.

"Я хочу переконатися, що ті, хто може бути законно звільнений від призову, мають можливість висловити свою позицію. Тому нам потрібен індивідуальний розгляд справи кожної людини. Україна має законне право запроваджувати військовий обов’язок, але вона повинна робити це відповідно до норм законодавства", – сказав він виданню.

Після ухвалення рішення зазвичай минає близько 20 днів до його офіційної публікації в Офіційному віснику ЄС, і саме після цього воно набирає чинності.

Захист українських біженців в Європі: останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше О’Флаєрті закликав Європу не поспішати зі згортанням тимчасового захисту та програм підтримки для український біженців. За його словами, станом на березень цього року в країнах ЄС налічувалося близько 4,3 млн українців, які оформили собі тимчасовий захист. Він додав, що в стурбований зростаючими у Європі дискусіями щодо перегляду цього захисту.

Комісар підкреслив, що скорочення допомоги українцям загрожує тим, що біженці без захисту будуть опинятися у складній правовій ситуації, фінансових труднощах і повертатися додому не за вільним вибором, а під тиском обставин. А обмеження у тимчасовому захисті окремим категоріям за якимось узагальненим він назвав критерієм, який викликає "питання з точки захисту прав людини".

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