У ЄС хочуть відмінити тимчасовий захист для частини українців: кого це стосується

Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для громадян України до березня 2028 року, але водночас відмінити захист для певних категорій. Про це заявив Єврокомісар з питань міграції Маркус Бруннер, якого цитує "Радіо Свобода".
"Оскільки війна продовжується, наша допомога також має продовжуватися. Тому ми презентуємо сьогодні пропозицію продовжити тимчасовий захист на ще один рік", – сказав він.
Водночас він додав, що Єврокомісія пропонує не надавати захист новоприбулим українським чоловікам 23-60 років, які підлягають мобілізації. Однак ті, хто вже отримав захист раніше, зможуть його продовжити.
Зазначимо, що раніше комісар з прав людини Ради Європи Майкл О’Флаєрті закликав Європу не поспішати зі згортанням тимчасового захисту та програм підтримки для український біженців. За його словами, станом на березень цього року в країнах ЄС налічувалося близько 4,3 млн українців, які оформили собі тимчасовий захист. Він додав, що в стурбований зростаючими у Європі дискусіями щодо перегляду цього захисту.
"Зараз час для більшої солідарності, а не меншої… Поточна реальність на місці в Україні не відповідає умовам для безпечного та гідного повернення", – зазначив посадовець.
За його словами, скорочення допомоги українцям загрожує тим, що біженці без захисту будуть опинятися у складній правовій ситуації, фінансових труднощах і повертатися додому не за вільним вибором, а під тиском обставин. А обмеження у тимчасовому захисті окремим категоріям за якимось узагальненим він назвав критерієм, який викликає "питання з точки захисту прав людини".
Українські біженці в Європі: важливі новини
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Данія вже перестала надавати тимчасовий захист для українських чоловіків віком від 23 до 60 років. Влада країни заявила, що метою такого заходу є не дати можливості українським чоловікам ухилятися від призову на військову службу.
Тим часом польські ЗМІ повідомляють, що Варшава почала частіше відмовляти в наданні статусу UKR українцям, які прибувають до Польщі. Зокрема такі рішення аргументують тим, що українці прибувають з регіонів, в яких не йдуть активні бойові дії.