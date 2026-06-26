У ЄС хочуть відмінити тимчасовий захист для частини українців: кого це стосується

За новими правилами пропонується обмежити захист для частини українських чоловіків.

Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для громадян України до березня 2028 року, але водночас відмінити захист для певних категорій. Про це заявив Єврокомісар з питань міграції Маркус Бруннер, якого цитує "Радіо Свобода".

"Оскільки війна продовжується, наша допомога також має продовжуватися. Тому ми презентуємо сьогодні пропозицію продовжити тимчасовий захист на ще один рік", – сказав він.

Водночас він додав, що Єврокомісія пропонує не надавати захист новоприбулим українським чоловікам 23-60 років, які підлягають мобілізації. Однак ті, хто вже отримав захист раніше, зможуть його продовжити.

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Зазначимо, що раніше комісар з прав людини Ради Європи Майкл О’Флаєрті закликав Європу не поспішати зі згортанням тимчасового захисту та програм підтримки для український біженців. За його словами, станом на березень цього року в країнах ЄС налічувалося близько 4,3 млн українців, які оформили собі тимчасовий захист. Він додав, що в стурбований зростаючими у Європі дискусіями щодо перегляду цього захисту.

"Зараз час для більшої солідарності, а не меншої… Поточна реальність на місці в Україні не відповідає умовам для безпечного та гідного повернення", – зазначив посадовець.

За його словами, скорочення допомоги українцям загрожує тим, що біженці без захисту будуть опинятися у складній правовій ситуації, фінансових труднощах і повертатися додому не за вільним вибором, а під тиском обставин. А обмеження у тимчасовому захисті окремим категоріям за якимось узагальненим він назвав критерієм, який викликає "питання з точки захисту прав людини".

Українські біженці в Європі: важливі новини

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Данія вже перестала надавати тимчасовий захист для українських чоловіків віком від 23 до 60 років. Влада країни заявила, що метою такого заходу є не дати можливості українським чоловікам ухилятися від призову на військову службу.

Тим часом польські ЗМІ повідомляють, що Варшава почала частіше відмовляти в наданні статусу UKR українцям, які прибувають до Польщі. Зокрема такі рішення аргументують тим, що українці прибувають з регіонів, в яких не йдуть активні бойові дії.

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