У ЄС придумали нову схему 'нагород' для країн-кандидатів перед вступом, – Politico

План передбачає надання країнам-кандидатам економічних пільг перед вступом в ЄС.

Європейська комісія розробляє плани щодо надання країнам-кандидатам на вступ до ЄС економічних пільг до їхнього приєднання до блоку, пише Politico.

Як розповіли виданню європейські чиновники, ці пропозиції є частиною плану ЄК щодо "поступової інтеграції". Обговорювані пільги включають доступ до деяких програм фінансування ЄС, преференційні торговельні угоди та частковий доступ до єдиного ринку до вступу, при цьому конкретний пакет буде адаптований до прогресу кожної країни-кандидата. Мета полягає в тому, щоб надати країнам-кандидатам стимули для проведення політично складних реформ, навіть якщо до повного членства ще роки.

На відміну від попереднього плану, за яким країнам надавали б політичні права до завершення процесу вступу, і який був відхилений столицями країн ЄС, поступова інтеграція запропонує економічні переваги, аналогічні членству, без вступу країн до ЄС доти, доки вони не будуть визнані готовими.

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"Ця пропозиція вже має більший політичний імпульс, ніж попередні плани. Франція та Німеччина раніше підтримували аналогічні ідеї "спрощеного членства" для країн, які стикаються з тривалими термінами вступу, і чиновники налаштовані оптимістично, вважаючи, що цей підхід виявиться більш прийнятним, ніж попередні схеми", – зазначає Politico.

Комісія домагатиметься підтримки цієї ініціативи з боку столиць країн ЄС, і чиновники сподіваються, що лідери схвалять роботу над ширшою рамковою програмою на засіданні Європейської ради в жовтні або грудні.

Згідно з планами, доступ до пільг надаватиметься в кожному конкретному випадку залежно від того, наскільки кожна країна відповідає правилам ЄС і скільки реформ вона провела, заявив один із чиновників. Це буде значним відхиленням від нинішньої системи, в рамках якої більшість пільг зарезервовано для повноправних членів:

"Такий підхід також покликаний забезпечити повне залучення до процесу країн-кандидатів, таких як Україна, вступ якої, ймовірно, займе роки, незважаючи на сильну політичну підтримку, без обіцянок швидкого членства".

За словами одного з чиновників, країнам доведеться "поступово розширювати" доступ до пільг у міру проведення реформ, що допомогло заспокоїти уряди, стурбовані поширенням привілеїв членства на країни, які не є членами ЄС.

Членство України в ЄС – новини

Як повідомляв УНІАН, 15 червня офіційно розпочалися переговори про вступ України до Євросоюзу, оскільки було відкрито перший переговорний кластер, присвячений основоположним принципам приєднання. Відкриття решти п’яти кластерів очікується в липні.

На думку посла ЄС в Україні Катаріни Матернової, вступ України до ЄС до 2030 року є цілком реальною перспективою.

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