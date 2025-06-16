"Тіньовий флот" використовується РФ у розвідувальних і диверсійних операціях.

Росія здійснює незаконну перевалку нафти у відкритому морі поблизу Греції, що несе велику небезпеку екології. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"З липня 2024 року танкер типу "Афрамакс" ІМО 9247443, без західного страхування, здійснює незаконне перевантаження нафти між танкерами просто у відкритому морі поблизу узбережжя Греції та Кіпру. Такі операції становлять екологічну загрозу, дозволяють агресору приховувати походження нафти, ухилятися від міжнародного контролю та забезпечувати її постачання до третіх країн в обхід санкцій", - наголошують у ГУР.

На платформі War&Sanctions розвідники оприлюднили дані про судно, яке держава-агресор використовує як плавучий перевантажувальний хаб для постачання підсанкційної нафти.

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Крім цього, Головне управління розвідки оприлюднило дані про 159 нафтових танкерів, більшість із яких входить до так званого "тіньового флоту" Росії, та інформацію про 55 капітанів цього флоту.

Загалом у базі порталу War&Sanctions оприлюднені дані про 577 таких нафтотанкерів. Загальний дедвейт ідентифікованих суден перевищує 63 мільйони метричних тонн.

"На четвертому році повномасштабного вторгнення експорт нафти й газу залишається ключовим джерелом наповнення бюджету РФ. За оцінками, третина цих доходів у 2025 році спрямовується на фінансування війни проти України", - підкреслили в ГУР.

У повідомленні йдеться, що "тіньовий флот" активно використовує високоризикові практики в морській логістиці, включаючи вимкнення автоматичних систем ідентифікації, спуфінг навігаційних даних, перевалку нафти в нічний час без освітлення, використання прапорів зручних юрисдикцій та реєстрацію підставних компаній.

У ГУР наголошують, що це створює серйозні загрози для екологічної безпеки, особливо через технічний стан старих суден "тіньового флоту" та відсутність страхування, що може призвести до масштабних аварій, екологічних катастроф поблизу берегів країн Європейського Союзу.

За словами розвідників, окрім ухилення від санкцій, "тіньовий флот" використовується країною-агресором як елемент гібридної війни. Встановлено випадки участі таких суден у розвідувальних і диверсійних операціях, зокрема в Балтійському морі, де вони ведуть спостереження за військово-морською інфраструктурою, підводними кабелями тощо.

ГУР МО України наголошує на необхідності посилення санкційного тиску на російську економіку: зниження граничної ціни на нафту й нафтопродукти; відмову країн G7 і ЄС від імпорту нафтопродуктів, вироблених із російської сировини; заборону на проведення STS-операцій у територіальних водах країн G7 і ЄС; посилення контролю за страховим покриттям суден на західному ринку; введення повної заборони на імпорт російського СПГ (скраплений природний газ) та трубопровідного палива.

"Тіньовий флот" РФ - останні новини

Як писав УНІАН, раніше OSINT-дослідник повідомляв, що країни Заходу уникають реальної боротьби з "тіньовим флотом" РФ. Йшлося, що російський танкер FALCON у Балтійському морі не підняв прапор країни, не має страховки на випадок аварії, а також екіпаж вимкнув систему автоматичної ідентифікації, щоб приховати свій маршрут і порт прямування, тощо. Водночас танкер безперешкодно пройшов через територіальні води Данії та Німеччини.

Також одне з розслідувань з'ясувало, що "тіньовий флот" РФ діяв у водах країн НАТО за фальшивими документами. Зазначається, що документи оформлялися підставною компанією "Ro Marine", яка видавала себе за норвезьку, однак при цьому належала росіянину.

Журналісти з'ясували, що у компанії значилася лише одна людина, а саме член ради з директорів з болгарським громадянством. Власник фірми - 41-річний Андрій Мочалін, який протягом багатьох років працював у страховій галузі Норвегії. Наразі він живе у Санкт-Петербурзі.

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