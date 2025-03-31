Страхові сертифікати видавали на підставі підробленої ліцензії від Управління фінансового нагляду Норвегії.

Десятки танкерів російського "тіньового флоту" вільно проходили через води країн НАТО в Балтійському морі, використовуючи фальшиві страхові сертифікати. Про це стало відомо за підсумками масштабного розслідування, яке провів дослідницький центр Danwatch і громадський мовник Данії.

Уточнюється, що такою можливістю завдяки фальшивим страховим сертифікатам скористалися 76 танкерів. Документи оформлялися підставною компанією "Ro Marine", яка видавала себе за норвезьку, але при цьому належала росіянину.

За даними журналістів, у компанії значилася лише одна людина - член ради директорів із болгарським громадянством. Фірмою володіє 41-річний Андрій Мочалін, який багато років працював у страховій галузі Норвегії. Зараз він проживає в Санкт-Петербурзі.

Відео дня

Як з'ясували розслідувачі, страхові сертифікати видавалися на підставі підробленої ліцензії від Управління фінансового нагляду Норвегії (FSA), яку нібито було отримано 2016 року. Ба більше, у 2024 році фірма "Ro Marine" не існувала. Норвезька поліція в березні цього року почала розслідування щодо можливого обходу санкцій. Мочаліну і ще двом норвезьким бізнесменам, які співпрацювали з "Ro Marine", було висунуто звинувачення.

Санкції ЄС проти Росії

Як писав УНІАН, раніше стало відомо, що ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ. За словами європейських дипломатів, процес поки що перебуває на дуже ранній стадії.

Передбачається, що пропозицію щодо санкційного пакета, найімовірніше, буде представлено вже на початку літа.

Водночас голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз не зніматиме санкції проти Росії до завершення війни. За її словами, тільки Україна може вирішувати, що є для неї міцним миром.

Вас також можуть зацікавити новини: