В Швеції затримали танкер, який може належати до 'тіньового флоту РФ'

Берегова охорона Швеції затримала ще одне судно, яке, як підозрюється, входить до складу російського "тіньового флоту", повідомив в соцмережі Х міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін.

Болін поділився, що судно має назву Jin Hui та підозрюється в плаванні під фальшивим прапором. Також є підозри щодо його непридатності до плавання та відсутності страхування.

Міністр цивільної оборони Швеції додав, що судно входить до списку санкцій ЄС, Великої Британії та України.

"Затримання відбулося у шведських територіальних водах неподалік від Треллеборга близько 14-ї години та було здійснено у тісній співпраці між Береговою охороною та відповідними органами влади", - проінформував Болін.

Відомо, що 11 квітня судно вийшло з турецького порту Аліага, й на момент затримання прямувало з Північного моря до Балтійського.

Тіньовий флот РФ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що згідно з аналізом агентства Bloomberg, щонайменше 16 танкерів перевозили СПГ із російських проектів, що перебувають під санкціями. Ці судна можуть потенційно належати до "тіньового флоту". За даними видання, ці судна старші за типові танкери для перевезення СПГ, що досі перебувають в експлуатації. Примітно, що нещодавно їх передали маловідомим компаніям через непрозорих посередників.

Також ми писали, що танкери, які перевозять російську нафту через Балтійське море, уникають шведських вод після того, як країна почала заходити на судна в морі для перевірки їхніх документів. Дані, зібрані Bloomberg, свідчать про те, що з 22 санкціонованих танкерів, що рухалися маршрутом з 7 квітня, 13 йшли на південь від данського острова Борнхольм замість більш звичного північного маршруту ближче до Швеції. Припускається, що так танкери намагаються уникнути шведських санкцій. Окрім цього, аналіз, проведений наприкінці березня, показав, що пов'язані з Росією танкери уникали Ла-Маншу після того, як уряд Великої Британії погрожував їх арештувати.

