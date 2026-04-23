Вперше після війни в Іраку: 1400 британських військових дістались Європи цивільним поромом

Маневри покликані перевірити здатність швидко перекидати війська Європою у разі загрози союзникам, що є ключовим елементом стримування.

Понад 1400 військовослужбовців армії Великої Британії вперше за десятиліття дісталися до континентальної Європи цивільним поромом для участі у навчаннях НАТО, пише Sky News.

Йдеться про підготовку до маневрів "Rhino Storm", що мають відпрацювати дії у разі застосування статті 5 Альянсу – колективної оборони.

Переправа через Північне море

Військові вирушили з Норт-Тайнсайду до Нідерланди на поромі компанії DFDS. Подорож тривала близько 16 годин через Північне море.

Після прибуття підрозділи 7-ї легкої механізованої бригади, відомої як "Пустельні щури", залізницею попрямували до Німеччина, де проходитимуть навчання.

Командир роти Чарлі Гілмор назвав використання цивільного порома "незвичним", але виправданим кроком. За його словами, це демонструє гнучкість у перекиданні військ:

для транспортування 1400 солдатів авіацією знадобилося б близько семи рейсів;

використання морського транспорту дозволяє зменшити навантаження на авіацію.

У Міністерстві оборони підкреслили, що рішення не пов’язане з браком військового транспорту.

Перший випадок за покоління

Це перший подібний випадок із часів війни в Іраку 2003 року. Раніше подібну практику застосовували під час операцій на Фолклендських островах і в Перській затоці.

Водночас у матеріалі Sky News зазначається, що частина джерел у сфері оборони критикує реформу військових закупівель і переозброєння, яку просуває міністр оборони Джон Гілі, називаючи її "провальною".

Навчання у Британії - останні новини

За час повномасштабної війни на території Великої Британії військову підготовку під керівництвом інструкторів НАТО пройшли десятки тисяч українських військових. І часто українці демонстрували більшу "тактичну уяву", ніж ті, хто мав би їх навчати.

Згодом стало відомо, що під час недавніх військових навчань НАТО, які проходили в Естонії, британська бригада була "знищена" українськими силами.

Вас також можуть зацікавити новини: