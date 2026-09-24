З червоною доріжкою біля трапа літака: Трамп особисто зустрів Сі Цзіньпіна (відео)

Цікаво, що сам Сі Цзіньпін не влаштовував Трампу помпезних зустрічей в аеропорту під час його візиту до Пекіна в травні.

Президент Дональд Трамп разом із першою леді Меланією особисто зустрів літак із лідером Китаю Сі Цзіньпіном на військовій базі, розстеливши перед ним червону доріжку.

Як зазначило видання Axios, це нетиповий дипломатичний жест, оскільки зазвичай президентів інших країн приймають у Білому домі.

Видання зазначило, що літак із Сі Цзіньпіном та його дружиною Пен Ліюань приземлився на військовій базі Joint Base Andrews неподалік від Вашингтона близько 6-ї вечора. Там на них уже чекали Трамп та його дружина. Військові розгорнули для китайського лідера червону доріжку, а на злітно-посадковій смузі вишикували шість винищувачів F-16 і шість F-22.

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Журналісти наголосили, що востаннє американський президент особисто зустрічав іноземного лідера саме на цій базі у 1962 році. Тоді Джон Кеннеді приймав британського прем’єр-міністра Гарольда Макміллана. Протягом останніх десятиліть на аеродромі також вітали кількох пап Римських – зокрема, Джордж Буш-молодший зустрічав Бенедикта XVI у 2008 році, а Барак Обама – Франциска у 2015 році.

Примітно, що сам Сі Цзіньпін не влаштовував Трампу помпезних зустрічей в аеропорту під час його візиту до Пекіна в травні.

"Президент Сі приймав президента Трампа в Китаї на історичному саміті цього літа, і президент Трамп відповідає взаємністю, вітаючи китайську делегацію під час візиту у відповідь цього тижня", – заявила представниця Білого дому Анна Келлі.

Нагадаємо, останній державний візит Сі Цзіньпіна до США відбувся ще у вересні 2015 року за адміністрації Барака Обами.

Відносини США та Китаю

Вашингтон і Пекін суперничають у торгівлі, технологіях та питаннях глобального впливу, але водночас підтримують переговори й намагаються домовлятися з окремих економічних та безпекових питань.

Однією з головних проблем залишається торгівля. Адміністрація Трампа раніше використовувала високі тарифи та експортні обмеження як інструмент тиску на Китай. Водночас у 2026 році сторони перейшли до більш прагматичного діалогу та укладення окремих домовленостей. Зокрема, Китай погодився купувати американську аграрну продукцію щонайменше на 17 млрд доларів щороку до 2028 року.

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