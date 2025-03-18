Аналітик видання пояснив, за якими діями президента США це видно.

Усі зобов'язані поважати президента США Дональда Трампа, але він діє так, нібито він є босом мафії, заявив аналітик Sky News з питань безпеки та оборони Майкл Кларк. Зокрема, це стосується його стилю спілкування.

"Він хоче, щоб його боялися, хоче ображати людей, які перебувають поруч із ним, щоб показати свою владу", - підкреслив він. Трамп, за словами експерта, сприймає владу як "особисту річ" і не розглядає її як інституційну.

"Влада - це він сам, Трамп, а не президентський пост як такий", - зазначив Кларк. При цьому лідер Сполучених Штатів любить бути непередбачуваним, прагнучи "залякувати" людей, тому він може бути розумнішим, ніж здається на перший погляд.

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Інші новини, в яких фігурує Трамп

Раніше УНІАН повідомляв, що у Зеленського побоюються, що Трамп може погодитися віддати РФ Одеський порт. Таке повідомлення з'явилося на тлі підготовки до розмови президентів США і Росії, що відбудеться у вівторок, 18 березня, під час якої, як повідомлялося, обговорюватимуть питання територій.

Крім того, Ердоган ініціював зустріч із Трампом. За словами джерел агентства, Ердоган вважає зміцнення партнерства між Анкарою і Вашингтоном критично важливим для регіональної стабільності.

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