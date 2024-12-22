Трамп пообіцяв 'прибрати' трансгендерів з армії, шкіл та спорту

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що його адміністрація планує "зупинити "трансгендерне божевілля".

Під час виступу на заході для молодих консерваторів у Фініксі (штат Аризона) політик оголосив, що офіційною політикою уряду Сполучених Штатів буде те, що існує лише дві статі - чоловіча та жіноча:

"Ми зупинимо трансгендерне божевілля. Я підпишу укази, щоб покласти край дитячим каліцтвам, прибрати трансгендерів з армії і з наших початкових шкіл, середніх та старших класів. Ми не допустимо чоловіків до жіночого спорту".

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