Трамп заборонить трансгендерам служити в армії США

Президент США Дональд Трамп заявив, що не дозволить трансгендерам служити в армії США. Про це він написав у своєму Twitter.

За словами Трампа, солдати в американській армії повинні бути зосередженні на перемозі і не бути обтяженими медичними показаннями та зривами, які будуть в армії в разі служби трансгендерів.

«Після консультації з моїми генералами і військовими експертами, будь ласка, майте на увазі, що уряд Сполучених Штатів не дозволяти особам трансгендерам служити в будь-якій якості в Збройних силах США. Наші військові повинні бути зосереджені на вирішальній і приголомшуючій перемозі і не можуть бути обтяжені величезними медичними витратами і зривами, які спричинять трансгендери в армії», - написав американський лідер.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

....Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

....victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

Як повідомляв УНІАН раніше, Пентагон дозволив військовослужбовцю нетрадиційної сексуальної орієнтації Натаніелю Беме взяти участь в гей-параді в Сіетлі у військовій формі.

Натаніель Беме числиться у ВПС Національної гвардії. Він вступив на військову службу в 2001 році і довгий час приховував свою нетрадиційну орієнтацію.