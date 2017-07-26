Трамп заборонить трансгендерам служити в армії США

17:26, 26 липня 2017
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За словами Трампа, трансгендери принесуть в армію зриви.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявив, що не дозволить трансгендерам служити в армії США. Про це він написав у своєму Twitter.

За словами Трампа, солдати в американській армії повинні бути зосередженні на перемозі і не бути обтяженими медичними показаннями та зривами, які будуть в армії в разі служби трансгендерів.

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«Після консультації з моїми генералами і військовими експертами, будь ласка, майте на увазі, що уряд Сполучених Штатів не дозволяти особам трансгендерам служити в будь-якій якості в Збройних силах США. Наші військові повинні бути зосереджені на вирішальній і приголомшуючій перемозі і не можуть бути обтяжені величезними медичними витратами і зривами, які спричинять трансгендери в армії», - написав американський лідер.

Як повідомляв УНІАН раніше, Пентагон дозволив військовослужбовцю нетрадиційної сексуальної орієнтації Натаніелю Беме взяти участь в гей-параді в Сіетлі у військовій формі.

Натаніель Беме числиться у ВПС Національної гвардії. Він вступив на військову службу в 2001 році і довгий час приховував свою нетрадиційну орієнтацію.

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