Також вона зазначила, що Путін відправив на переговори по Україні найдосвідченіших дипломатів, які "можуть заговорити задню ногу осла", на відміну від переговорників Трампа, у яких на двох менше року досвіду роботи на високому рівні.

Коли російський диктатор Володимир Путін представив світові першу гіперзвукову ракету Росії, він зробив це за допомогою імітації падіння зброї на певний півострів, що має дивну схожість із Флоридою.

На це звернула увагу Фіона Гілл, яку за свого першого президентського терміну Дональд Трамп призначив своєю спецпомічницею і старшим директором з питань Європи та РФ у Раді нацбезпеки США, пише The Telegraph.

Ця деталь не вислизнула від уваги Трампа, чиє обличчя побіліло. Гілл тоді була біля Трампа:

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"Це привернуло увагу Трампа і він сказав: "Навіщо він це зробив? Справжні країни не зобов'язані так робити".

Для Гілл, давньої спостерігачки за Кремлем, цей епізод багато розповів про те, як Трамп ставиться до російського диктатора:

"Він шанобливий із Путіним, тому що дійсно стурбований ризиком обміну ядерними ударами", - сказала вона.

Однак, як зазначило видання, на відміну від Трампа, який, за її словами, залишається в пастці мислення 1980-х років, як у своєму підході до зовнішньої політики, так і у своїх музичних вподобаннях, Гілл намагається наголосити на тому, що найбільшою глобальною загрозою більше не є ядерний удар, а більш приховані методи ведення війни.

"Тепер ідеться про критично важливу національну інфраструктуру та акти саботажу, отруєнь і вбивств", - деталізувала вона.

До того ж чиновниця вважає, що Третя світова війна вже близько. "Світові війни - це коли у вас є глобальні набори конфліктів, які переплітаються. Ось де ми зараз", - сказала вона.

Після вторгнення Путіна в Україну і, тим більше, після повернення Трампа в Білий дім її експертні знання стали затребувані як ніколи. Тому, коли Трамп і Путін провели "чудову" телефонну розмову, Гілл опинилася в унікальному становищі, щоб зробити висновки з нікчемних брифінгів з кожного боку.

Гілл зазначила, що Трамп впорався "жахливо". "Давайте дамо йому знижку за старання", - закликала вона, як ні в чому не бувало, немов відзначаючи табель успішності президента.

"Трамп неправильно відповідає на запитання іспиту. Він думає, що вся справа тільки в нерухомості, торгівлі й тому, хто що отримує, чи то корисні копалини, чи то земля. Однак він не розуміє, що Путін не хоче припинення вогню", - пояснила Гілл.

Видання зазначило, що фахівець з РФ добре розуміється на жорсткій тактиці російських переговірників і на труднощах стримування Трампа.

Путін, який останні 25 років підтримував навколо себе одну й ту саму "згуртовану команду" провідних дипломатів, відправив свого економічного радника, колишнього посла у США Юрія Ушакова та свого комічного лиходія - міністра закордонних справ Сергія Лаврова - на перемовини в Саудівській Аравії:

Ці хлопці дійсно досвідчені дипломати. Вони всі говорять абсолютно чудовою англійською. Вони можуть заговорити задню ногу осла. Вони можуть розвернути вас навкруги. У них є відповідь на все".

Від США переговори ведуть Марко Рубіо, держсекретар США, Майк Волц, колишній радник Трампа з нацбезпеки, і його спеціальний посланець Стів Віткофф, колишній торговець нерухомістю. У них на двох менше року досвіду роботи на рівні кабінету міністрів.

Отже, що ж танцюючий російський ведмідь думає про цих трьох дебютанток котильйону? "Вони їдять неофітів з боку США на вечерю", - прокоментувала Гілл.

Вона вважає, що в основі м'якого підходу Трампа до Кремля лежить його особисте ідолопоклонство по відношенню до Путіна і їхня спільна віра в "сфери впливу" і "хто сильніший, той і правий":

"Трамп зачарований Путіним і в результаті стає його рабом".

Гілл вважає, що відворот США від України - "найімовірніший сценарій", однак, незважаючи на похмуру картину, вона оптимістично налаштована і вважає, що європейські санкції все ще можуть принести плоди, якщо блок зможе об'єднатися.

Трамп і Путін

Після двох днів російських ударів по Україні, Трамп прокинувся і розверзся критикою на адресу кремлівського правителя. Трамп заявив, що Путін хоче отримати всю Україну, але якщо йому це вдасться, це призведе до краху Росії.

Глава Білого дому звинуватив його в божевіллі та безпідставних убивствах мирних жителів України.

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