Він не розкрив, чим саме поступилися Штати.

У Вашингтоні сподіваються, що звільнення громадянина Сполучених Штатів Америки Марка Фогеля ознаменує початок нових відносин з Москвою в питанні припинення війни.

Як передає телеканал WCIA, про це заявив журналістам президент Дональд Трамп, коментуючи повернення американця додому. На запитання, чи поступилися США чимось взамін, американський лідер відповів "небагато", але не став уточнювати:

"Росія дуже добре поставилася до нас. Насправді, я сподіваюся, що це початок відносин, в яких ми зможемо покласти край цій війні".

США повернули додому Марка Фогеля

Нагадаємо, вчора у мережі повідомили, що у Москві приземлився приватний літак, який пов'язали зі спецпредставником американського президента на Близькому Сході Стівеном Віткоффом.

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Ввечері в Білому домі оголосили, що Віткофф повертається до Штатів разом із американцем Марком Фогелем, якого ще до повномасштабної війни засудили в Росії до 14 років тюрми через перевезення 17 грамів канабісу.

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