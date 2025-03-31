У Лондоні кажуть, що президент США вважає його необхідним.

Ввечері у неділю, 30 березня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Як повідомляють у канцелярії прем'єра, вони обговорювали і війну Російської Федерації проти України. Стармер поінформував американського лідера про продуктивні дискусії на останній зустрічі коаліції охочих у Парижі. Політики домовилися залишатися на зв'язку найближчими днями:

"Лідери погодилися з необхідністю продовжувати колективний тиск на Путіна".

Відео дня

Також вони обговорювали переговори між британською та американською командами щодо угоди про економічне процвітання обох країн.

Заяви Трампа про Росію

​Як повідомляв УНІАН, раніше президент США висловив своє незадоволення діями кремлівського правителя Путіна в питанні переговорів про припинення вогню в Україні.

Він заявив про готовність запровадити додаткові санкції проти Росії, зокрема значні мита на експорт російської нафти, якщо не буде досягнуто мирної угоди.

Трамп підкреслив, що ці санкції можуть включати вторинні заходи, які б ускладнили бізнес для компаній, що купують російську нафту, а також мита в розмірі від 25% до 50%.

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