Лейбористи на чолі з Стармером отримають 410 місць у парламенті.

У Великій Британії 4 липня відбулися дострокові парламентські вибори. Консервативна партія уперше за 14 років перебування при владі опинилася в меншості. Перемогу здобули лейбористи на чолі з Кіром Стармером.

Вже сьогодні, 5 липня, після аудієнції у короля 61-річний Стармер обійме посаду нового прем’єр-міністра Британії, замінивши Ріші Сунака.

За даними екзит-полів, загалом лейбористи отримають 410 з 632 місць у парламенті. Водночас консерватори очікують скорочення кількості своїх депутатів до 131, що є найменшим показником у післявоєнній історії країни.

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"Ми це зробили! Ви агітували за це, ви боролися за це, голосували за це, і тепер це сталося. Зміни розпочинаються зараз. І це приємно, я маю бути чесним. Чотири з половиною роки роботи зі зміни партії. Ось навіщо вона потрібна: змінена Лейбористська партія, готова служити нашій країні, готова повернути Британію на службу трудівникам", - сказав Стармер після оголошення результатів.

Хто такий Кір Стармер?

За фахом Старемер юрист, у 2008 році він став Директором публічної прокуратури, керуючи Королівською прокуратурою Англії та Уельсу. Проте Стармер, за стандартами сучасних політичних лідерів, має відносно скромний початок.

Він народився 1962 року у маленькому містечку на південь від Лондона. Його батько був слюсарем, який працював на фабриці, мати була медсестрою, яка страждала від серйозних фізичних вад, що зрештою призвело до того, що їй ампутували одну ногу. У дитячі роки сім'я Стармера мала проблеми з грошима. Коли їхній будинок затопило, минули роки перш ніж вони змогли зробити ремонт, а коли юний Кір розбив вікно свого будинку м'ячем, його батько забив його дошками, оскільки на скління не було грошей.

"Були важкі часи. Я знаю, що таке неконтрольована інфляція, як зростання вартості життя може змусити вас боятися листоноші, що йде вулицею – чи не принесе він черговий рахунок, який ми не можемо собі дозволити?" – розповідав новий прем'єр Британії у промові на початку своєї передвиборчої кампанії.

Провідні ЗМІ припускають, що саме цей ранній досвід сформував нинішню політику Стармера.

У політику він прийшов у 50-річному віці і 2015 року був обраний до парламенту. Він часто не погоджувався з політикою тодішнього лідера партії Джеремі Корбіном і навіть вийшов з її керівництва, але став речником лейбористів з питань Brexit.

У 2017 і 2019 роках, коли лейбористи на чолі з Корбіном програли вибори, партія обрала Стармера своїм лідером. Він був противником виходу Британії з ЄС, але зараз каже, що лейбористський уряд не буде прагнути змінити це рішення.

Також Кір завзятий футбольний вболівальник і любить пограти у вільний час. Також він великий прихильник футбольного клубу Арсенал. Разом зі своєю дружиною Вікторією виховує двох дітей-підлітків.

Політика Стармера

CNN зазначило, що Стармер пообіцяв зміни, яких хоче Британія. Під час кампанії він пообіцяв розвивати економіку країни шляхом реформування законів про планування та інвестування в нову промислову стратегію. Він сказав, що створить фонд національного добробуту з 7,3 мільярда фунтів стерлінгів (9,3 мільярда доларів) державних коштів, які допоможуть оплатити перехід до нульових чистих викидів.

Окрім того, він виступає за введення податків для приватних шкіл, щоб допомогти оплачувати державну освіту і збір з енергетичних компаній для фінансування переходу на чисту енергію. Були також зобов’язання щодо прав працівників, скорочення списків очікування на медичне обслуговування, а також контролю над імміграцією.

Позиція Стармера щодо України

У лютому 2023 року він вперше прибув з неоголошеним візитом до Києва і зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Під час цієї зустрічі він пообіцяв, що Україна завжди отримуватиме "непохитну підтримку" його партії. Також вони обговорили ситуацію на фронті, питання санкцій та конфіскації російських активів, їх спрямування на відбудову України, а також створення спеціального трибуналу для РФ.

Тоді він ще й відвідав Бучу, яка у перші місяці війни перебувала в окупації.

"Неймовірно бачити свідчення звірств, які я побачив сьогодні вранці. Фотографії цивільних осіб на околицях Києва із зав'язаними очима, зі зв'язаними за спиною руками. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування збитків при відновленні України", - заявляв він після візиту в Бучу.

Також Стармер наголошував, що відіграватиме провідну роль у наданні Україні чіткого шляху до членства НАТО.

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