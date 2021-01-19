Трамп записав прощальне відеозвернення

Передбачається, що відео буде опубліковано у вівторок, але точний час ще невідомий.

Президент США Дональд Трамп записав прощальне відеозвернення з Білого дому, в якому перерахував свої досягнення за роки президентства. Читайте такожСигнал тривоги і дим над будівлею: у США заблокували Капітолій "через зовнішню загрозу" (відео) Про це повідомляє CNN, посилаючись на посадовців адміністрації. Передбачається, що відео буде опубліковано у вівторок, хоча з точним часом публікації ще не визначилися. Обрання Байдена президентом США 7 січня Конгрес США офіційно затвердив демократа Джо Байдена на посаді наступного президента США, яку політик має обійняти 20 січня. Байден набрав понад 270 затверджених Конгресом голосів вибірників.

6 січня спільне засідання обох палат Конгресу, під час якого повинні були бути затверджені підсумки голосування в Колегії вибірників, було перервано через масові заворушення на Капітолійському пагорбі, влаштовані тисячами прихильників Трампа. Агресивно налаштовані протестувальники увірвалися в будівлю Конгресу, поліції довелося евакуювати законодавців. Повідомляється, що під час заворушень загинули не менше чотирьох осіб. Для наведення порядку в Капітолій була спрямована Національна гвардія США.

Церемонія вступу Джо Байдена на посаду пройде при посилених заходах безпеки. Крім тисяч поліцейських будуть задіяні понад 20 тисяч солдатів Національної гвардії. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Дмитро Захаров

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