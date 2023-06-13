Політик без дозволу скористався монологом актора Метта Деймона для самореклами.

Колишній президент США Дональд Трамп "ступив на ті ж граблі" та знову зіпсував своє передвиборче відео, яке опублікував в рамках участі у наступній президентській кампанії, вкраденими матеріалами.

Йдеться про звук із фільму "Air: Великий стрибок", який Трамп використав у своєму ролику без дозволу. Претензії політику з цього приводу вже висловила продюсерська компанія Бена Аффлека та Метта Деймона Artists Equity у Twitter.

Там підкреслили, що не дозволяли Трампу використовувати матеріали фільму для реклами "себе" або з іншою метою.

"Ми не очікували, не погоджувались і не схвалювали та не схвалюємо використання будь-яких кадрів чи аудіозаписів з Air в кампанії Трампа для політичної реклами, чи для будь-якого іншого використання", - йдеться в повідомленні.

Там підкреслили, що Трамп не може використовувати матеріали фільму без відповідної згоди: "Ми чітко повідомляємо, що у випадку будь-якого використання матеріалів з Air кампанією Трампа, де потрібне схвалення або згода, ми такої згоди не надаємо", - додає Artists Equity.

Видання The Guardian зазначає, що скандальний ролик Трамп опублікував у власній соціальній мережі Truth Social, яку створив у 2021 році. Відео складається із серії слайдів із зображенням Трампа на різних етапах життя політика та супроводжується звуком із фільму Air та монологом актора Метта Деймона, який взяв участь у фільмі. Власне, була використана фраза: "За гроші можна купити майже все, але за них не можна купити безсмертя. Його ви повинні заробити".

Фільм "Air: Великий стрибок" - американський драматично-біографічний фільм, який розповідає історію бренду фірми Nike (відомий виробник кросівок та спортивного одягу), який у 1984 році намагався підписати, здавалося б, неймовірний контракт із перспективним спортсменом Майклом Джорданом. Прем'єра фільму відбулася в США 5 квітня 2023 року.

Трамп незаконно використав пісню Linkin Park

Нагадаємо, що у 2020 році Трамп також став фігурантом скандалу через незаконне використання пісень американських виконавців під час власної передвиборчої компанії.

Зокрема, його публікацію з піснею рок-групи Linkin Park офіційно заблокував Twitter через скаргу про порушення авторського права з боку виконавців.

Також гурт The Rolling Stones погрожував Трампу судовим позовом за незаконне використання їхньої пісні на одному з передвиборчих мітингів політика в Оклахомі.

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