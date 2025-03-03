За словами американського президента, Зеленський нібито "не хоче миру".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського за слова про те, що до завершення війни ще "дуже, дуже далеко".

"Це найгірша заява, яку міг зробити Зеленський, і Америка не буде довго з цим миритися!" – написав він у своїй мережі Truth Social.

За словами американського президента, це є свідченням того, що Зеленський нібито "не хоче миру":

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"Це те, про що я говорив: цей хлопець не хоче миру, доки його підтримує Америка, і Європа в розмові із Зеленським чітко заявила, що не може впоратися з цим завданням без США. Можливо, це не найкраща заява з точки зору демонстрації сили проти Росії. Про що вони думають?" – заявив Трамп.

Дональд Трамп про Зеленського

28 лютого під час візиту Володимира Зеленського до Білого дому президент США Дональд Трамп і його віцепрезидент Джей Ді Венс влаштували там перепалку. Після відкритої частини зустрічі український лідер покинув Білий дім.

Трамп за підсумками тієї розмови заявив, що Зеленський нібито не хоче миру, а також "проявив неповагу" до США. Тепер у Білому домі жадають публічних вибачень з боку українського президента.

Примітно, що незадовго до візиту Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів". За ці слова американський президент не вибачився, натомість сказав, що "не може повірити", що назвав Зеленського диктатором.

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