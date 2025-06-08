Ще рік у європейців буде на те, аби потренуватися на новому озброєнні.

Німецькі військові планувальники очікують, що Росія може напасти на Європу, або принаймні буде готова це зробити у 2029 році. До того моменту Берлін планує повністю переоснастити німецьку армію відповідно до нової оборонної стратегії. Про це в інтерв’ю Tagesspiegel розповіла президентка Управління закупівель Бундесверу Аннет Ленігк-Емден.

Так, журналіст запитав у неї, наскільки реально вкластися у чотирічний строк, аби встигнути закупити все необхідне озброєння до того моменту, коли у 2029 році російські орди можуть рушити на Європу. Особливо з урахуванням того, наскільки неповороткою була система закупівель німецької армії в останні десятиліття.

Однак Ленігк-Емден зауважила, що на переозброєння німецької армії лишилося не чотири роки, а навіть менше часу.

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"Для нас це лише три роки. До 2028 року все необхідне для повної оборонної готовності має бути закуплено — солдатам ще ж потрібно потренуватися з новим спорядженням. Дух бажання зробити це вже існує в нашому відомстві. Ми це закупимо! Це наше гасло зараз. Ми вчимо наших співробітників, що вони повинні приймати багато рішень самостійно, де це можливо, щоб заощадити час", – розповіла вона.

Перспектива війни Росії проти НАТО

Як писав УНІАН, нещодавно відставний маршал британської авіації Едвард Стрінгер розкритикував Захід, зокрема Велику Британію, за неготовність до сучасної повномасштабної війни. Він вважає, що країни НАТО тримаються за застарілі військові доктрини і не розуміють, що ті вже не працюють.

Про те, що на Заході багато хто не усвідомлює масштабів загрози, цього тижня заявив і новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, в Америці люди не мають уявлення про те, в яких масштабах Росія сьогодні виробляє зброю.

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