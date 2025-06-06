Канцлер Німеччини розповів, що намагався звернути їхню увагу на те, що відбувається.

Деякі американські законодавці не усвідомлюють масштабів кампанії з переозброєння, яку веде Росія, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, через день після переговорів із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Він зустрівся з кількома сенаторами на Капітолійському пагорбі і попросив їх звернути увагу на те, яке переозброєння веде зараз Росія, пише Reuters. "Вони явно не мають уявлення про те, що там відбувається", - додав він на бізнес-конференції в Берліні, не назвавши конкретних сенаторів.

Що відомо про переозброєння Росії

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія перевела оборонні заводи на цілодобову роботу та уклала угоди з постачання зброї з Північною Кореєю та Іраном, що спонукало європейських урядовців попередити: Москва невдовзі може опинитися в змозі атакувати територію НАТО.

Відео дня

Росія, яка збільшила оборонний бюджет на 2025 рік до найвищого рівня з часів холодної війни, заперечує наявність подібних намірів і стверджує, що проводить "спеціальну військову операцію" в Україні нібито для захисту своєї безпеки від ворожого Заходу.

"Консерватор Мерц, який прийшов до влади в травні, став останнім європейським лідером, який відвідав Трампа, щоб переконати його в необхідності підтримувати Україну у війні з Росією і зберігати безпеку Європи через участь США в альянсі НАТО", - пише ЗМІ.

За словами Мерца, його обнадіяли слова Трампа, що пролунали під час їхньої публічної зустрічі в Овальному кабінеті, особливо чітке "рішуче ні" у відповідь на запитання про можливий вихід США з НАТО. До того ж, європейські країни почали збільшувати витрати на оборону.

Ще до вступу на посаду Мерц сформував тимчасову парламентську більшість для внесення поправок до Конституції Німеччини, які дали змогу виключити військові витрати з основних правил щодо запозичень. Відтоді він пообіцяв додатково спрямувати 1,5% ВВП на інфраструктуру подвійного призначення (військову і цивільну).

Мерц підтримав вимогу Трампа, щоб країни НАТО взяли на себе зобов'язання щодо збільшення оборонних видатків до більш ніж 5% від ВВП у майбутньому. "Подобається нам це чи ні, але ми ще довго залежатимемо від Сполучених Штатів", - наголосив канцлер Німеччини.

Що відомо про військову машину Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що військовий бюджет РФ перевищив витрати на оборону країн ЄС разом узятих. Якщо торік видатки окупантів зросли до 462 мільярдів доларів (13 трильйонів рублів), то європейські оборонні бюджети, включно з Великою Британією, становили на 5 мільярдів менше - $457 млрд.

Аналітик Telegraph, зі свого боку, розповів, як легко зупинити військову машину Путіна. Його рішення полягає в зниженні цін на нафту. За ціни 50 доларів за барель нафти марки Urals, Путін не зможе продовжувати воювати.

Вас також можуть зацікавити новини: