За словами політика, це пов'язано з деякими традиціями щодо розширення ЄС.

Україна, швидше за все, спершу отримає повноправне членство в НАТО, а вже потім приєднається до Європейського Союзу. Про це заявив перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко у Брюсселі під час "геополітичного діалогу" під егідою Центру європейської політики, передає Укрінформ.

Він висловив таке припущення, спираючись на динаміку переговорного процесу щодо європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Не хотів би брати на себе невдячну роль Кассандри. Але, як я очікую, ми станемо членами НАТО швидше, ніж членами Євросоюзу. Це пов’язано з певними традиціями щодо розширення ЄС", - пояснив Корнієнко.

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Політик додав, що приїхав до Брюсселя для перемовин щодо продовження скринінгу законодавства України на відповідність правовим нормам Європи, адже це є найважливішою та практичною умовою для членства будь-якої країни в ЄС.

Також перший заступник Голови ВР зауважив, що Україна розуміє те, що процес розширення базується на досягненнях кожної країни-кандидата, тому готова працювати, аби пройти цей шлях вступу до ЄС.

"Як свідчить практика, всі хвилі розширення ЄС відбувалися після європейських виборів. Наступні такі вибори відбудуться у 2029 році. Тож, як я думаю, наступна можливість для розширення ЄС може відкритися саме після цих виборів до Європейського парламенту. Ми зробимо все з нашого боку, щоб бути підготовленими до такого розвитку. Але яким буде рішення країн-членів, наразі передбачати важко. П’ять років у політиці - це дуже тривалий час", - підкреслив Корнієнко.

Вступ України до НАТО та ЄС - останні новини

Раніше віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна вступить до НАТО в межах кордонів 1991 року. За її словами, інший формат щодо цього питання не обговорювався.

Водночас президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україна точно стане членом НАТО, проте це відбудеться після її вступу до ЄС. За словами політика, Фінляндія підтримує ідею вступу України до НАТО, але за згоди всіх членів альянсу.

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