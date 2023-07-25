Він отримав поранення на фронті.

На війні в Україні отримав поранення колишній морський піхотинець США Тревор Рід, якого звільнили з російської в'язниці у 2022 році.

Про це пише CNN з посиланням на заступника офіційного представника Державного департаменту США Веданта Пателя. "Ми знаємо, що Тревор Рід був поранений під час участі в бойових діях в Україні. Я хочу бути зрозумілим: Рід не займався жодною діяльністю від імені уряду США. Уряд США надзвичайно чітко попередив американців не їздити в Україну і тим більше не брати участь у бойових діях", - додав він.

Рід відправився на лікування до Німеччини за підтримки однієї з неурядових організацій. "Сполучені Штати не можуть надати допомогу для евакуації громадян США з України, включаючи тих американців, які можуть прийняти рішення про поїздку для участі в війні, що триває", - додав Патель.

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Тепер у Держдепі стурбовані, що подія може вплинути на переговори з РФ про обмін своїх громадян. "Це було зроблено окремою людиною з власної волі і має розглядатися абсолютно окремо від переговорів про звільнення Евана Гершковича і Пола Вілана", - зазначив чиновник.

Справа Тревора Ріда

Колишнього морського піхотинця затримали в Москві в 2019 році. Він приїхав до Росії за студентською візою. У серпні російські силовики затримали американця через гучну сварку на вулиці. Його звинуватили в нападі на поліцейських під час затримання.

Влітку 2020 року суд у Москві засудив його до дев'яти років колонії загального режиму. Чоловік не визнавав провину і говорив, що не пам'ятає події через те, що був п'яний.

Наприкінці квітня минулого року Ріда обміняли на російського льотчика Костянтина Ярошенка, засудженого в США за звинуваченням у підготовці до перевезення кокаїну.

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