У Кремлі заявляють, що внаслідок "атаки БПЛА" ніхто не постраждав, і немає збоїв у роботі.

У РФ заявили, що Україна хоче пошкодити інфраструктуру трубопроводу "Турецький потік", щоб домогтися "припинення поставок газу в європейські країни". Таку заяву сьогодні, 13 січня, зробило Міністерство оборони країни-агресора, аргументуючи це нібито атакою ЗСУ, яка була ще 11 січня, на компресорну станцію в Краснодарському краї.

Зокрема, міністерство стверджує, що начебто 11 січня дев'ять дронів літакового типу атакували інфраструктуру компресорної станції "Руська" в населеному пункті Гай-Кодзор. При цьому запевняють: мета атаки - "припинення поставок газу в європейські країни", оскільки згадана станція забезпечує подачу газу трубопроводом "Турецький потік".

У РФ заявили, що підрозділи ППО всі БпЛА збили. Сказано, що немає ні постраждалих серед персоналу станції, ні руйнувань.

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"Унаслідок падіння осколків одного БпЛА зазнала незначних ушкоджень будівля та обладнання газовимірювальної станції на території КС "Русская"... Черговими розрахунками з аварійного реагування ПАТ "Газпром" наслідки падіння осколків уже усунуто, обладнання відновлено", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що компресорна станція здійснює подачу газу в трубопровід "Турецький потік" у штатному режимі, а збоїв у її роботі не спостерігалося.

Російський газ - новини

Нагадаємо, Україна 1 січня 2025 року офіційно зупинила транспортування природного газу з РФ через власну газотранспортну систему. Відповідне рішення ухвалено в інтересах національної безпеки і про це в установленому порядку поінформували міжнародних партнерів.

Зазначалося, що Росія втрачає ринки, і буде нести фінансові втрати, а Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу.

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