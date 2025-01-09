Сіярто заговорив про зобовʼязання країн, які хочуть стати членом ЄС.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто натякнув на те, що його країна блокуватиме вступ України до ЄС через рішення зупинити транзит російського газу українською територією.

На своїй сторінці у Facebook угорський дипломат поскаржився, що МЗС України "досить агресивно" відреагувало на новину про підвищення цін на газ через припинення транзиту газу, а також на те, що на сайті українського парламенту було зареєстровано законопроект про "перекриття газових і нафтових шляхів з Росії" під час воєнного стану.

Сіярто заявив, що через це треба звернути увагу України на те, що "є реальність, є права і є обов'язки".

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"Реальність полягає в тому, що в ЄС країни-члени колективно і одноголосно приймають рішення про прийняття нових членів. Іншими словами, кожна країна-член повинна проголосувати "за". Права: кожна країна має суверенне право вирішувати, звідки і яким шляхом вона купує енергоносії, необхідні їй для роботи. Ніхто ззовні не може впливати на це. Ніхто не має права нав'язувати іншій країні більш дорогі, менш безпечні джерела енергії", – продовжив він.

Говорячи про зобовʼязання угорський міністр заявив, що держава, яка укладає угоду про асоціацію з ЄС або хоче стати членом ЄС, зобов'язана робити внесок в енергетичну безпеку ЄС шляхом надання транспортних маршрутів.

"Тому закриття газових чи нафтових маршрутів є неприйнятним і суперечить очікуванням, пов'язаним з інтеграцією до ЄС", – додав Сіярто.

Зупинка транзиту російського газу і Угорщина

1 січня 2025 року о 07:00 Україна офіційно зупинила транспортування природного газу з РФ через власну газотранспортну систему. Відповідне рішення було ухвалене в інтересах національної безпеки.

В Угорщині виступали проти такого рішення. Премʼєр-міністр країни Віктор Орбан проводив переговори з Москвою та Києвом щодо збереження відкритих поставок газу через Україну.

Зазначимо, що угорські політики часто роблять корисні для РФ заяви та кроки. Так, Угорщина неодноразово блокувала виділення допомоги Україні. Її лідери продовжують відвідувати Росію та Білорусь.

Крім того, не так давно Будапешт домігся виключення патріарха Кирила з 15-го пакета санкцій ЄС.

У МЗС України заявили, що Україна готова зайняти вільне місце в Європейському Союзі і НАТО, якщо Угорщина вирішить його звільнити на користь членства в СНД і ОДКБ.

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