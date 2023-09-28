Бен Кардін сказав, що він обговорював вступ Швеції до НАТО з турецькими офіційними особами на зустрічі послів НАТО.

Новий голова сенатського комітету США з міжнародних відносин Бен Кардін заявив, що він розгляне угоду з Туреччиною по винищувачу Lockheed Martin F-16 вартістю 20 мільярдів доларів.

Він впевнений, що на рішення про скасування давнього контролю його попередника вплинуть і інші питання, крім вступу Швеції в НАТО.

"Мені потрібно поговорити з адміністрацією з багатьох з цих питань, тому що мова йде не тільки про одне питання, і мені потрібно це зрозуміти", - заявив журналістам сенатор-демократ через день після того, як він прийняв на себе керівництво партією, пише Reuters.

Відео дня

Кардін сказав, що він обговорював вступ Швеції до НАТО з турецькими офіційними особами на зустрічі послів НАТО в середу.

"Вони стверджують, що це буде зроблено в першій половині наступного місяця. Якщо це дійсно так, то, принаймні, у нас є вирішення проблеми НАТО, але є й інші питання, крім самого вступу в НАТО, які повинні стати частиною наших дискусій у міру нашого просування вперед", - додав він.

Блокування вступу Швеції до НАТО - деталі

Анкара кілька місяців відтягувала ратифікацію членства Швеції в НАТО, звинувачуючи Стокгольм в тому, що він занадто мало робить проти людей, яких Туреччина вважає терористами, в основному курдських членів забороненої Робочої партії Курдистану (РПК).

У липні Ердоган заявив, що направить документ про ратифікацію до парламенту, коли він знову відкриється в жовтні, що засмутило деяких членів Конгресу, які заявили, що він міг би скликати сесію знову, щоб пустити Швецію в НАТО.

Швеція і Фінляндія в минулому році подали заявки на вступ до НАТО після того, як Росія вторглася в Україну. Хоча членство Фінляндії було закріплено в квітні, заявку Швеції як і раніше не підтримують Туреччина і Угорщина. Туреччина заявила, що Анкара і Будапешт працюють в тісній координації з цього питання.

Нещодавно президент Туреччини заявив, що турецький парламент виконає свою обіцянку ратифікувати вступ Швеції в Організацію Північноатлантичного договору, якщо США виконають свої зобов'язання з постачання винищувачів F-16 Анкарі.

Вас також можуть зацікавити новини: