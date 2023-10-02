Він звинуватив його в несправедливому ставленні до Туреччини.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що у країни більше немає ніяких очікувань від Європейського Союзу.

Виступаючи на відкритті парламентської сесії він сказав, що відносини Туреччини з Євросоюзом це один з випадків, коли "принесені жертви і докладені зусилля не виправдовували себе". За словами Ердогана, Туреччина виконала всі обіцянки, дані Євросоюзу, але ЄС не виконав майже жодної.

"Незважаючи на зміну адміністрацій, не змінилося несправедливе і упереджене ставлення Євросоюзу до нашої країни, яке несумісне з принципом лояльності. Вони здійснюють несправедливість за несправедливістю по відношенню до нашої країни, ігноруючи принципи, правила і процеси, які вони виклали на папері", - цитує його Anadolu.

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Турецький президент вважає, що Євросоюз зможе "виправити свої помилки", якщо відмовиться від цих несправедливостей. "Якщо ж ні, то вони повністю втратять право на будь-які очікування від нас в політичному, соціальному, економічному і військовому плані. Якщо вони мають намір припинити процес повноправного членства, який зараз перетворився на порожню балаканину, то це теж їхня особиста справа", - додав він.

Шлях Туреччини до Євросоюзу

Як відомо, Туреччина була претендентом на вступ до Європейського Союзу ще з 1987 року, проте в 2016-му переговори припинилися.

Цього літа, коли Туреччина відмовлялася ратифікувати заявку на вступ Фінляндії і Швеції в НАТО, Ердоган заявив, що спочатку необхідно прокласти шлях для Туреччини в Євросоюз, а потім вже "дати дорогу" Швеції в Альянс.

В результаті Туреччина ратифікувала заяву Швеції. Тоді в заяві НАТО говорилося, що країна буде активно підтримувати зусилля щодо активізації процесу вступу Туреччини до ЄС, включаючи модернізацію Митного союзу ЄС-Туреччина і лібералізацію візового режиму.

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