Європейський Союз намагається відокремитися від Туреччини, стверджує турецький лідер.

Туреччина прагне надати оцінку своїй взаємодії з Європейським Союзом за останні роки. Про це президент країни Реджеп Таїп Ердоган сказав на брифінгу перед його відльотом до США для участі в засіданні Генасамблеї ООН, пише TRT Haber.

За його словами, ЄС "намагається відірватися від Туреччини", і Анкара може піти на аналогічний крок у відповідь.

"Якщо ви хочете чітко зрозуміти мою оцінку, Європейський Союз намагається відірватися від Туреччини. Протягом цього періоду, коли Європейський Союз намагається відокремитися від Туреччини… Ми зробимо нашу оцінку щодо цих подій, і після цих оцінок ми можемо розлучитися з Європейським Союзом, якщо це необхідно", – заявив він.

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Вступ Туреччини в ЄС - це треба знати

У 1987 році Туреччина подала заявку на вступ до Європейського економічного співтовариства, організації-попередника ЄС. Згодом вели перемовини вже про членство у ЄС (у 2005-2016 роках). Зрештою переговори були фактично зупинені, в 2019 році за їхнє припинення проголосував Європейський парламент.

Однак влітку 2023 року, під час перемовин щодо вступу Швеції в НАТО і ратифікації її заявку Туреччиною, Ердоган вимагав, аби шведи "проклали шлях для Туреччини в Європейський Союз". Тоді Швеція та Туреччина домовилися, що Стокгольм активно підтримуватиме зусилля Анкари щодо активізації процесу вступу Туреччини до ЄС, включаючи модернізацію Митного союзу ЄС-Туреччина та лібералізацію візового режиму.

Це був перший випадок, коли Ердоган пов’язав блокування приєднання країни до НАТО з процесом вступу Туреччини до ЄС.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи це, зазначив, що підтримує прагнення Туреччини приєднатися до ЄС. Водночас він наголосив, що це не має стосунку до приєднання Швеції до Північноатлантичного альянсу.

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