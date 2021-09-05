Постраждали жінка 58 років та чоловік 66 років.

У Берліні 29-річний громадянин Афганістану, який проживав в Німеччині з 2016 року, напав з ножем на двох людей — 58-річну садівницю в місцевому парку та 66-річного випадкового перехожого.

Про це повідомляє видання Express із посилання на інформацію німецьких правоохоронців.

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В поліції зазначають, що громадянин Афганістану напав на садівницю, оскільки вважає, що жінка не повинна займатися такою роботою. Випадковий перехожий постраждав після того, як кинувся на поміч жінці.

Обоє жертв отримали серйозні поранення та були госпіталізовані.

В поліції Берліну повідомили, що у зловмисника можуть бути проблеми з психікою. Окрім цього, правоохоронці вивчають варіант релігійної мотивації для скоєння цього злочину.

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Автор: Павло Степанець