Правоохоронці швидко знайшли зловмисників, одного з них можуть затримати.

У місті Рівне у вівторок зранку, 31 серпня, двоє 15-річних рідних братів-близнюків напали на жінку. Один зі зловмисників завдав жінці удари ножем у спину.

Напад на жінку у Рівному стався на вул. Чорновола недалеко від дитячого майданчика, йдеться у Telegram-каналі Поліція Рівненщини.

За його даними, завдяки свідкам поліцейські швидко знайшли нападників – вони були вдома.

"…Наразі їх доставили до Рівненського районного управління поліції, де вони в присутності батьків спілкуються зі слідчими. …за цим фактом розпочато досудове розслідування", – зазначається у повідомленні.

Правоохоронці розв'язували питання про затримання підлітка, який завдав жінці ножові удари.

Постраждалою виявилася 42-річна місцева жителька. Вона отримала непроникні ножові поранення. Постраждалу доставили у лікарню.

Нагадаємо в Україні передбачена кримінальна відповідальність за нанесення тілесних ушкоджень різних ступенів тяжкості.

У нашій країні кримінальна відповідальність загрожує особам, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років.

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Автор: Екатерина Присяжнюк