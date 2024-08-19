В уряді вважають, що ненависть до жінок - одна з ідеологічних тенденцій, що набирають популярності.

Уряд Великобританії визнає жінконенависництво як одну з форм тероризму.

Як пише The Guardian, міністерка внутрішніх справ країни Іветт Купер наказала переглянути антитерористичну стратегію, щоб боротися з насильством над жінками, виявити прогалини в законодавстві і вивчити нові ідеології.

"Занадто довго уряди не могли протидіяти зростанню екстремізму як в Інтернеті, так і на вулицях, і тепер видно, як зростає кількість молодих людей, радикалізованих в Інтернеті. Підбурювання до ненависті всіх видів руйнує і підриває структуру спільнот і демократії", – прокоментувала рішення Купер.

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Вона зазначила, що боротьба з екстремізмом була сильно ослаблена, "саме тоді, коли вона була найбільш необхідна", тому вона доручила Міністерству внутрішніх справ швидко скласти карту і відстежувати екстремістські тенденції. Також вона зобов'язала чиновників з'ясувати, що працює, щоб підірвати людей від екстремістських поглядів.

На думку уряду, ненависть до жінок - одна з ідеологічних тенденцій, що набирають популярності.

Раніше офіцер поліції попередив, що різні інтернет-інфлюенсери можуть радикалізувати молодих чоловіків до крайнього жінконенависництва так само, як терористи залучають своїх послідовників. Керівник відділу поліції з питань протидії насильству щодо жінок Меггі Бліт додала, що вплив на молодих хлопців в Інтернеті є "жахливим".

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