Як виявилося, британське законодавство забороняє збирати благодійні внески на підтримку іноземних армій.

У Великій Британії дві студентські спілки призупинили діяльність своїх українських товариств через те, що вони збирали благодійні внески на купівлю дронів для Сил оборони України. Про це повідомляє Financial Times.

Йдеться про студентські спілки при Університетському коледжі Лондона та Ланкастерському університеті. Обидві офіційно зареєстровані як благодійні організації, що підпорядковуються Комісії з благодійності. Та своєю чергою регулює правила збору та використання коштів на благодійність.

Згідно з правилами цього наглядового органу, "надання допомоги або військових поставок будь-яким іноземним збройним силам не є благодійною метою, і жодна благодійна організація не може законно займатися такою діяльністю".

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Тепер студентські спілки проводять розслідування, аби з'ясування, чи справді мало місце порушення правил роботи благодійних організацій під час придбання дронів для України.

Так, повідомляється, що українське товариство студентської спілки при Університетському коледжі Лондона зібрало 1500 фунтів стерлінгів під час клубного вечора в жовтні і придбало на них дрон DJI Mavic. Безпілотник відправили українському солдату, який воює на передовій.

Президент товариства Артур Подсоха зазначив, що його організація не збирала кошти безпосередньо, а використовувала прибуток від проведеного заходу для придбання дрона.

Своєю чергою товариство Ланкастерського університету минулого літа публічно збирало понад 20 000 фунтів стерлінгів на підтримку України. Стверджується, що понад половина з цих грошей була використана на придбання дронів.

Інші закордонні скандали, пов'язані з Україною

Як писав УНІАН, у Монако правоохоронці затримали сина експрезидента компанії "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва - Олександра. Він разом з батьком підозрюється у розкраданні активів промислового гіганта. За даними слідства, затриманий до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну допоміг батькові привласнити акції підприємства, а потім продати їх третім особам.

Також ми розповідали, як британські благодійники найняли педофіла для роботи з дітьми в Україні. Чоловік два роки відсидів у Британії по справі про сексуальні злочини проти дітей, а потім подався волонтерити в Україні під новим ім'ям.

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