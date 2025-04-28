"Коаліція охочих" різко скорочує плани щодо миротворців в Україні.

У Британії побоюються, що Росія може переслідувати західних миротворців в Україні в судах з прав людини, пише The Telegraph.

Джеймс Картлідж, тіньовий міністр оборони, закликав міністра оборони Британії Джона Хілі розглянути відступ від Європейської конвенції про права людини (ЄКПЛ) для миротворчих військ у зв'язку з побоюваннями, що британські солдати можуть стати об'єктами російського "правосуддя". Він попередив, що Росія може провокувати зіткнення, а потім домагатися розгляду справ про права людини в лондонських судах.

Однак Гілі відкинув ці побоювання, заявивши, що британський контингент не буде бойовою силою, а проводитиме тільки навчання українців, і дотримання конвенції "не завадить нам досягти наших цілей".

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"Коли Велика Британія чинить військові дії, вона повністю дотримується британського та міжнародного права. Ми належним чином врахуємо положення ЄКПЛ під час розроблення деталей коаліції охочих", - зазначив він.

При цьому він чітко заявив, що цілі коаліції "будуть зосереджені на відновленні сучасних і боєздатних збройних сил України, а не на проведенні бойових операцій".

Зауваження міністра оборони, очевидно, підтверджують припущення про те, що амбіції "коаліції добровільних" сил були урізані, зазначає The Telegraph.

Так, минулого місяця прем'єр-міністр сер Кір Стармер описав місію як стримувальну силу, заявивши, що будуть британські "війська на землі та літаки в небі".

Але у своєму листі Гілі сказав, що планування було зосереджено на допомозі Україні "відродити збройні сили, здатні стримувати майбутню російську агресію".

Тепер очікується, що британські війська будуть розміщені на заході країни, далеко від кордонів, і в основному проводитимуть навчання. Вони також перебуватимуть під захистом повітряного простору і територіальних вод України відповідно до скорочених планів.

Миротворці в Україні - новини

Раніше The Times повідомляла, що Британія та інші європейські країни, найімовірніше, відмовляться від планів щодо відправки тисячі своїх військових в Україну в рамках миротворчої місії. У Лондоні вважають, що ризики можуть виявитися занадто високими.

Також Telegraph писав, що в приватній обстановці представники США останніми тижнями висловлювали готовність дати гарантії підтримки військового контингенту європейських країн, який може бути розміщений в Україні в разі досягнення угоди про припинення вогню.

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