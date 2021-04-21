Правоохоронці вважають, що затримані виїжджали або організовували поїздки громадян Чехії в Україну для участі в бойових діях на боці окупантів.

Національний центр протидії організованій злочинності Чехії (NCOZ) провів масштабну спецоперацію та затримав щонайменше п'ятьох чехів-членів воєнізованих формувань, які, як підозрюють, воювали на Донбасі на боці окупантів або "постачали" туди для участі в боях громадян Чехії.

Операцію провели у ніч з вівторка на середу, пише "Європейська правда" з посиланням на чеські видання Respekt і Aktuálně.cz.

Читайте такожВ МЗС Чехії занепокоєні стягуванням російських військ до кордонів УкраїниПравоохоронці вважають, що затримані виїжджали - або організовували поїздки громадян Чехії - в Україну для участі в бойових діях на боці проросійських сепаратистів.

За словами одного з підозрюваних, ними керували співробітники ГРУ, які працювали в російському посольстві у Празі та днями були вислані з Чехії. ЗМІ наголошують: не виключено, що вони "контактували з деякими депортованими російськими дипломатами, фактично членами ГРУ".

У спецоперації по всій країні взяли участь сотні правоохоронців. Джерела повідомляють, що поліція побоювалася реакції підозрюваних під час примусового арешту, адже чимало з них вдома мають легальну зброю.

"Можу лише сказати, що сьогодні наше відомство веде кримінальне провадження. Я не можу надати детальнішу інформацію, оскільки Верховна прокуратура у Празі має право надавати інформацію у кримінальних процесах", - розповів офіційний представник NCOZ Ярослав Ібегей.

Чеська поліція каже, що операція не пов'язана з вибухами у Врбетицях у 2014 році та обіцяє надати офіційну інформацію упродовж дня.

У Чехії від початку військових дій на Донбасі кілька осіб уже постали перед судом за участь у боях на стороні окупантів.

Дипломатичний скандал між Росією та Чехією

Раніше Чехія звинуватила Росію в організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині країни та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів.

У зв'язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а також оголосила в розшук "Олександра Петрова" та "Руслана Боширова".

У відповідь Росія оголосила 20 працівників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

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Автор: Катерина Комолова