Зараз стан потерпілого оцінюють як стабільний.

На курорті Червоного моря в Йорданії акула вистрибнула з води і відкусила п'яту парапланеристові.

Про це повідомляє видання The Scottish Sun.

Інцидент стався в Акабській затоці 28 червня. 37-річний житель Йорданії вирішив політати на параплані з другом над морем. Однак вони занадто близько опустилися до води і акулі вдалося схопити туриста за ногу. Чоловіка екстрено доставили у військовий госпіталь Принца Хашема в місті Акаба.

Внаслідок інциденту у нього були зламані кілька кісток, перерізані сухожилля і порвані м'язи. Крім того, акула відкусила парапланеристові п'яту правої ноги. Зараз стан потерпілого оцінюють як стабільний.

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В управлінні особливої економічної зони Акаби оголосили про початок розслідування інциденту, оскільки акули зазвичай не зустрічаються на мілководді біля Йорданського узбережжя.

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Автор: Денис Прядко