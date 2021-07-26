Вчитимуться інфлюенсери і контент-мейкери в університеті прикладних наук Тампере.

У Фінляндії з'являться дипломовані блогери — відповідну освітню програму розробив університет прикладних наук Тампере TAMK.

Про це повідомляє yle.

Створену програму назвали Influencers Academy - навчальний рік для інфлюенсерів і контент-мейкерів почнеться в січні 2022 року. Спочатку планується набрати 20-25 охочих.

Читайте такожВ Україні вирішили створити рейтинг" шкідливих " блогерівНа опановування цією професією піде 3,5 роки — у разі успішного закінчення навчання всі випускники отримають диплом про вищу професійну освіту та академічний ступінь бакалавра.

За цей час майбутніх блогерів навчать азам підприємництва: управлінню персоналом, маркетингу, бухгалтерського обліку та іншим аспектам управління бізнесом.

Кінцева мета програми — перетворити блогерство на джерело доходу. Для цього студенти заснують у Фінляндії власні фірми для підтримки свого блогу в соцмережах. Причому заняття вестимуть англійською мовою.

Вартість навчання при цьому геть не маленька - 9,8 тис. євро на рік або 34,3 тис. за всю програму.

Зазначимо, що скандали за участю блогерів стали вже буденністю. Наприклад, у Києві молодий "тіктокер" заради ефектного відео розбив пляшку віскі за 7,5 тис.доларів.

Автор: Станислав Кожемякин