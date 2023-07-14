Там вважають, що допомога українцям - це не благодійність.

Надання допомоги Україні не є благодійністю для інших країн.

Таку заяву зробила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен в інтерв'ю Financial Times, коментуючи нещодавні слова міністра оборони Великої Британії Бена Волеса про те, що "люди хочуть бачити дрібку подяки" від України.

"Нам потрібно зрозуміти, що це не є благодійністю, тому що Україна бореться за нас, за нашу свободу і архітектуру європейської безпеки", - сказав Валтонен.

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Міністр зазначила, що західні країни як і раніше прихильні підтримці України і вона не бачить ніякої "втоми від війни".

Скандал через "невдячність" України

Нагадаємо, під час саміту НАТО у Вільнюсі Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що вони - не Amazon, а від України хочуть бачити "щіпку подяки" в питаннях допомоги.

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна завжди висловлює подяку партнерам за підтримку, тому він не розуміє причин такої заяви.

"Я просто не знаю, як ми ще повинні дякувати. Можемо з ранку прокидатися і дякувати міністру. Нехай він напише мені, як потрібно дякувати, і я так і подякую", – додав він.

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