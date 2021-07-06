У Шотландії українські емігранти розчистили гігантський герб, встановлений у високогір'ї.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Кам'яну плиту із зображенням герба Богдан і Наталія Настюк знайшли ще в 2019 році.
З'ясувалося, що двометровий тризуб на згадку про рідну землю встановили в цій місцевості колишні українські військовополонені, які служили в дивізії "Галичина" та Українській повстанській армії.
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"Вони побудували тут свою маленьку Україну", - сказав Богдан Настюк.
Стелу з тризубом очистили від моху, відмили та встановили покажчик.
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