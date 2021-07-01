Автори зобразили великі пальці, повернуті в один і той же бік на обох лапах.

Користувачі мережі помітили дві ліві лапи у лева на зображення проекту Великого герба України.

Увагу на помилку художників звернув у Facebook користувач Олександр Манохін.

Автори зобразили великі пальці, повернуті в один і той же бік на обох лапах. У правильному варіанті вони повинні бути повернуті один до одного. Крім того, кігтів у тварини чотири замість п’яти.

«Я, звісно, не геральдист, але вибачте, затверджувати мультяшного лева, у якого обидві ноги – ліві на державному гербі? Я мовчу про кількість кігтів», – написав він.

У коментарях користувач Анатолій Луценко, представившись членом Українського геральдичного товариства, заявив, що лев не тільки «мультяшний», а й «польський» через кігті, тоді як в українському варіанті тварина, мовляв, крокує, а не дряпає.

Саме це зображення президент Володимир Зеленський пропонує затвердити парламенту як Великий герб України. 28 червня він вніс до Ради відповідний законопроект.

Варіант герба був розроблений у 1990-х роках під керівництвом Олександра Івахненка. Як невідкладний законопроект пропонували ухвалити ще за президентства Леоніда Кучми. Роботу з доопрацювання герба продовжив Сергій Якутович.

Восени 2020 року обрали переможця конкурсу на найкращий ескіз Великого герба – роботу Олександра Кохана, співавтора Малого герба.

В лютому 1992 року Верховна Рада своєю постановою затвердила державний герб України, який має статус малого герба - золотий Тризуб на синьому щиті. Проводилося кілька конкурсів щодо великого герба, але вони були безрезультатними.

Відповідно до Конституції, «великий державний герб України встановлюється з урахуванням малого державного герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом великого державного герба України є Знак Княжої держави Володимира Великого (малий державний герб України)».

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Автор: Яна Ставська