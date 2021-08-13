До гасіння вогню залучили спецтехніку та авіацію.

Лісові пожежі дісталися Чорногорії. Також нові осередки займань фіксують у сусідній Хорватїі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, у Хорватії до гасіння залучили авіацію та спецтехніку. Поки що ці загоряння невеликі за масштабами. Однак надзвичайники застерігають - будь-якої миті вогонь може рознести на великі території.

Як повідомляв Погода УНІАН, у Чорногорії вогонь підбирається до столиці та житлових будинків. влада заявила, що причиною масштабної лісової пожежі став підпал.

Нагадаємо, пожежі в Греції спалахнули 28 липня. Вогонь змусив перекрити частину автомагістралі, яка з'єднувала Афіни з північними регіонами країни. Тисячі людей були змушені покинути свої будинки через загрозу.

Як повідомляв УНІАН, зведений загін українських рятувальників прибув до Греції 6 серпня. А вже наступного дня вони ліквідували окремі осередки загорянь і врятували два села - Спатарі й Метохи.

Автор: Катерина Лиманська