За своє життя тварина допомогла знешкодити понад 100 вибухових пристроїв.

Щур-герой Магава помер в Камбоджі у віці восьми років. Тварина шукала вибухівку, які залишилися після громадянської війни.

Про це повідомили в прес - службі бельгійської організації APOPO.

Магава за свою п'ятирічну кар'єру "сапера" допомогла знешкодити понад 100 вибухових пристроїв. За заслуги щура нагородили спеціальною відзнакою британської благодійної організації.

"Завдяки вам Магаву ще довго будуть пам'ятати ті, чиї життя вона врятувала, допомігши виявити міни в Камбоджі. Дякую вам від щирого серця за вашу підтримку в цей складний час", - заявили в організації.

Відзначимо, що APOPO вчить щурів розпізнавати вибухівку по запаху, тому що вони мають відмінний нюхом та невелику вагу. Завдяки своїм даним щури знаходять вибухові пристрої, але вони не вибухають через маленьку вагу тварини.

Як раніше повідомляв УНІАН, щура нагородили престижною золотою медаллю за те, що вона вже 7 років знешкоджує міни в Камбоджі.

Британська благодійна Ветеринарна організація PDSA вручила їй свою золоту медаль за"рятівну вірність обов'язку при виявленні та знешкодженні смертоносних Мін в Камбоджі".

Магава стала першою Щуром, яка отримала цю медаль. Всього її вручили 30 різним тваринам.

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