До теперішнього часу поліція Гаїті ідентифікувала 28 членів угруповання.

Щонайменше 26 громадян Колумбії входили до складу збройної групи, яка вбила президента Гаїті Жовенеля Моїза.

Про це на прес-конференції повідомив керівник Національної поліції Гаїті Леон Шарль.

"Ми ідентифікували 28 вбивць: 26 з них - колумбійці, двоє - американці гаїтянського походження. З 26 колумбійців ми вже виявили 15", - заявив він. Керівник поліції країни зазначив, що в даний час щонайменше вісім злочинців розшукуються.

Читайте такожЧетверо підозрюваних у вбивстві президента Гаїті ліквідовані, двоє затримані

Раніше уповноважений з питань виборів в Гаїті Матіас П'єр повідомив агентству Reuters про як мінімум 26 членів угруповання. За офіційними даними, семеро підозрюваних у вбивстві глави держави ліквідовані, передає ТАСС.

Вбивство президента Гаїті: деталі

У ніч на 7 липня група людей проникла на територію резиденції президента країни.

В результаті нападу 53-річний Жовенель Моїз отримав смертельне поранення. Його дружина отримала вогнепальне поранення. Її відправили на лікування в США, повідомив посол Гаїті у Вашингтоні Бокчіт Едмонд. Однак пізніше стало відомо, що від отриманого поранення вона померла.

Хто такий Жовенель Моїз

Жовенель Моїз прийшов у політику з бізнесу. У 1990-х він разом з дружиною після переїзду зі столиці Гаїті в Порт-де-Пе вирішує зайнятися бананами.

Зароблені на бананах гроші Моїз інвестував в інші бізнес-проекти. У 2015 році він погодився на пропозицію тоді президента Гаїті Мішеля Мартейї піти в політику.

Жовенель Моїз став президентом Гаїті 7 лютого 2017 року. Він набрав на виборах 55,7% голосів, в той час як його суперник Жюд Селестен отримав 19,5% голосів виборців.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла