Це не перший випадок, коли громадян Киргизстану засуджують за найманство.

Наринський обласний суд у Киргизстані заарештував на два місяці місцевого жителя, який воював в Україні у складі ПВК "Вагнер".

Як повідомляє киргизька служба Радіо Свобода (Радіо Азаттик), дружина заарештованого розповіла, що її чоловік поїхав до Росії на заробітки в 2020 році, але через рік його заарештували за підозрою в перевезенні наркотиків. Киргизстанця засудили до десяти років позбавлення волі. Наприкінці 2022 року чоловік уклав контракт з ПВК "Вагнер" і вирушив на війну.

Наприкінці липня 2023 року його контракт з ПВК закінчився і чоловік повернувся на батьківщину, де його затримали співробітники Держкомітету нацбезпеки.

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Арешти найманців ПВК "Вагнер" у Киргизстані - подробиці

Раніше в Бішкеку суд засудив до 10 років позбавлення волі громадянина Киргизстану, який воював в Україні на боці Росії. Його звинуватили в найманстві – участі "у збройному конфлікті інших держав".

У рішенні суду зазначається, що у червні 2022 року 30-річний обвинувачений вступив до лав збройних угруповань так званої "ЛНР", щоб отримати громадянство РФ. У липні минулого засуджений прибув до міста Брянка і був зарахований на службу на посаді заступника командира бойової машини з окладом у розмірі 180 000 рублів.

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