Раніше Киргизстан заявив про поновлення перестрілок на кордоні.

Кількість загиблих з боку Киргизстану унаслідок військового загострення на кордоні з Таджикистаном зросла до 31.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Еліза Солтонбекова, цитують РИА Новости.

Ще 154 людини постраждали, 121 з них – цивільні.

Читайте такожAtlantic Council: Імперіалізм Путіна зробив сусідів Росії "недружніми країнами"Водночас у Душанбе вранці нарахували 8 жертв і 110 поранених.

Сьогодні, 30 квітня, Киргизстан заявив про поновлення перестрілок на кордоні. З прилеглого району евакуювали вже понад 20 тисяч громадян.

Загострення на киргизстансько-таджицькому кордоні

Ситуація на кордоні Киргизстану і Таджикистану загострилася 29 квітня в результаті конфлікту між місцевими жителями в районі водорозподільного пункту "Головний", який обидві країни вважають своєю територією.

Після кількох сутичок 29 квітня почалися сутички між військовими двох країн.

Киргизстан повідомив про двох загиблих в результаті зіткнень і 26 поранених. У Душанбе заявляють про дев'ять постраждалих, двоє з яких отримали вогнепальні поранення.

Киргизстан звинувачує Таджикистан у застосуванні мінометів і кулеметів при спробі захопити водозабір. У Душанбе звинувачують іншу сторону в провокації.

Увечері 29 квітня глави МЗС Киргизстану і Таджикистану домовилися припинити вогонь у районі кордону і відвести техніку.

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Автор: Яна Ставська