Увечері 29 квітня глави МЗС Киргизстану і Таджикистану домовилися припинити вогонь у районі кордону і відвести техніку.

Киргизстан заявляє про поновлення перестрілок в Лейлекському районі поблизу Таджикистану. 29 квітня сторони домовилися про припинення обстрілів.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на коментарі представників місцевих органів влади.

Читайте такожВ Ізраїлі під час тисняви на релігійному святі загинули десятки людей (фото)Голову сільської ради Інтернаціонал Лейлекського району Киргизстану взяли у заручники, повідомила в коментарі російському агентству Интерфакс речниця УВС Баткінської області Киргизстану Даміра Юсупова.

За її словами, обстановка на кордоні напружена. У Лейлекському районі помітили військову техніку Таджикистану, самі військові, стверджує Юсупова, «проникли у будинки киргизьких громадян».

Заступник голови Баткенської області Киргизстану Маруфхан Тулаєв додав, що у п’ятницю таджицькі силовики напали на село Кизил-Бел: 20 хвилин вели вогонь з гранатометів

Понад 20 тисяч мешканців Баткенської області Киргизстану евакуювали з прикордонної території.

Загострення на киргизстансько-таджицькому кордоні

Ситуація на кордоні Киргизстану і Таджикистану загострилася 28 квітня в результаті конфлікту між місцевими жителями в районі водорозподільного пункту "Головний", який обидві країни вважають своєю територією.

Після кількох сутичок 29 квітня почалися сутички між військовими двох країн.

Киргизстан повідомив про двох загиблих в результаті зіткнень і 26 поранених. У Душанбе заявляють про дев'ять постраждалих, двоє з яких отримали вогнепальні поранення.

Киргизстан звинувачує Таджикистан у застосуванні мінометів і кулеметів при спробі захопити водозабір. У Душанбе звинувачують іншу сторону в провокації.

Увечері 29 квітня глави МЗС Киргизстану і Таджикистану домовилися припинити вогонь у районі кордону і відвести техніку.

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Автор: Яна Ставська