У місті призупинили рух громадського транспорту

Трьох безсимптомних випадків Covid-19 стало достатньо, щоб китайська влада заблокувала місто з населенням майже 1,2 мільйона чоловік.

Про це повідомляє The Guardian.

Влада міста Ючжоу, що в провінції Хенань, оголосила про локдаун у понеділок ввечері, наказавши всім жителям залишатися всередині, а житловим громадам поставити вартових біля воріт.

У різних частинах міста діють різні правила: в одній частині дозволяють людям входити, але не виходити, в інших не дозволяють ні того, ні іншого.

Читайте такожУ США добовий показник COVID-інфікованих встановив світовий рекорд з початку пандеміїУ місті також призупинили рух громадського транспорту, на дорогах заборонено рух автомобілів, за винятком спецавтомобілів, а всі магазини, розважальні заклади та місця відпочинку закриті. Дозволена робота тільки тих підприємств, які "гарантують поставку матеріалів для повсякденного життя".

Швидка і жорстка реакція в Ючжоу викликала певну стурбованість в Інтернеті: деякі сумніваються в необхідності заходити так далеко з такою невеликою кількістю випадків коронавірусу, але інші значною мірою підтримують таку тактику.

"У той час, як велика частина світу відкрита і працює з величезною кількістю випадків захворювання, Китай дотримується своєї політики стримування вірусу через збільшення тиску на місцеву владу", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше влада Китаю ввела локдаун в місті Сіань з населенням 13 млн осіб через виявлення 127 випадків інфікування коронавірусом.

У зв'язку з локдауном всім жителям Сіаня заборонено залишати будинки, за винятком походу в магазин для покупки предметів першої необхідності через день або в надзвичайних ситуаціях. У той час як поїздки в місто і з міста припинені, за винятком непередбачених обставин, що вимагають офіційного дозволу. Також були закриті всі другорядні підприємства.

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