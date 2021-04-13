До сторіччя заснування КПК в Китаї хочуть розгромити "історичних нігілістів".

У Китаї влада запустила гарячу лінію для скарг на користувачів мережі, які критикують правлячу комуністичну партію Китаю (КПК) та її історію. Таким чином влада має намір побороти "історичних нігілістів" напередодні сотої річниці створення КПК.

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Як повідомляє The Guardian, лінія дозволить громадянам доносити на користувачів, які" спотворюють "історію партії, озвучують нападки на її керівництво і політику, паплюжать національних героїв і "заперечують перевагу передової соціалістичної культури".

Термін "історичний нігілізм" часто застосовується в риториці китайської влади. Так описують сумніви і скептицизм щодо офіційного партійного трактування історичних подій.

В офіційному повідомленні про запуск гарячої лінії не уточнюється, які заходи будуть застосовуватися до критиків. Але громадяни Китаю вже стикаються з тюремними термінами та іншими правовими санкціями за постинг в мережі критичних матеріалів про владу, її політику та історію.

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Автор: Дмитро Захаров