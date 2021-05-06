У Колумбії вже 8 днів тривають антиурядові протести, в результаті яких загинуло 24 людини.
Про це повідомляє REUTERS.
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Як повідомляється, поліція застосувала сльозогінний газ після того, як натовпи людей вночі напали на поліцейські дільниці в столиці країни - Боготі.
Спочатку протести були спрямовані проти скасованого плану податкової реформи, але демонстранти розширили свої вимоги, включивши в них дії уряду по боротьбі з бідністю, насильством з боку поліції і нерівністю в системах охорони здоров'я та освіти.
Напередодні 30 цивільних осіб і 16 поліцейських були поранені в ході зіткнень.
В одному з нападів натовп намагався "спалити живцем" групу з 10 поліцейських, влаштувавши підпал ділянки.
Ситуація в Колумбії
Бідність населення, яка зросла до 42,5% минулого року на тлі ізоляції від коронавірусу, посилила нерівність і звела нанівець деякі досягнення в області розвитку.
Кількість колумбійців, що живуть в крайній убогості, у 2020 році збільшилася на 2,8 мільйона осіб.
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