Правоохоронці затримали екіпаж судна.

Наркоторговці перевозили на підводному човні майже 2 тонни кокаїну. Їх затримали в Колумбії.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Правоохоронці затримали екіпаж судна. За попередніми оцінками, вартість вантажу досягає 60 мільйонів доларів.

Маршрут наркоторговців проходив у водах Тихого океану. Це не новий шлях наркотрафіку, його вже давно відпрацювали наркоділки.

Тільки цього року на різних підводних човнах правоохоронці вилучили близько 27 тонн кокаїну. Він призначався для продажу в Латинській Америці.

Як раніше повідомляв УНІАН, на пляжі в іспанській Гранаді відпочивальники випадково виявилися учасниками затримання наркоконтрабандистів після того, як судно з більш ніж 700 кг наркотиків винесло на берег.

Судно буквально влетіло на пляж, ледь не збивши купається жінку. Під звуки сирен поліції з нього вискочили двоє чоловіків і стали бігти. Тоді близько дюжини пляжників - багато з них були в плавках і бікіні - кинулися в погоню. Незабаром натовпі вдалося схопити одного з чоловіків і повалити з ніг.

Через кілька хвилин прибула і поліція. На той час одні відпочивальники разом з черговим поліцейським вже утримували схопленого контрабандиста.

Автор: Анастасія Горбачова