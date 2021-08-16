Пляжники припинили купатися, засмагати та кинулися ловити порушників.

На пляжі в іспанській Гранаді відпочивальники випадково виявилися учасниками затримання наркоконтрабандистів після того, як судно з більш ніж 700 кг наркотиків винесло на берег.

Морська поліція помітила невелике підозріле судно біля пляжу Мелісена, пише The Guardian. Те своєю чергою вирішило втекти й повним ходом попрямувало до берегової лінії, не звертаючи уваги на людей у воді та на піску.

Зрештою судно влетіло на пляж, ледь не збивши жінку, яка купалася. Під звуки сирен поліції з нього вискочили двоє чоловіків і почали бігти. Тоді близько дюжини пляжників - чимало з них були у плавках та бікіні - кинулися навздогін.

Незабаром натовпу вдалося схопити одного з чоловіків і повалити з ніг.

"Він був схожий на випущену з клітки тварину. Він не знав, куди подітися, тому що був оточений з усіх боків", - розповів очевидець.

За кілька хвилин прибула й поліція. На той час одні відпочивальники разом з черговим поліцейським уже утримували схопленого контрабандиста, поки інші відвідувачі пляжу, кинувши розваги, намагалися вистежити другого. Як повідомляється, його затримали незабаром неподалік.

— Jucil Nacional (@jucilnacional) August 14, 2021

Коли правоохоронці вивели з пляжу першого затриманого, люди попрямували до судна, щоб подивитися, що на борту. Там вони виявили більш як два десятки акуратно загорнутих пакетів.

Згодом поліція розповіла, що це були понад 700 кг канабісу, і подякувала пляжникам за сміливі дії.

"Спасибі всім, тому що без вас це було б неможливо", - заявили правоохоронці.

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Автор: Катерина Комолова