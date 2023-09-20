За його словами, РФ не є партнером для будь-якої країни.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія не буде воювати у Карабасі, де Азербайджан проводить антитерористичні заходи, і здасть Вірменію.

"Росія здасть Вірменію, вона не буде там воювати. Вона не є взагалі будь-яким партнером для будь-якої країни. Росія залишить Вірменію сам на сам", – сказав Данілов в інтерв'ю Українській правді.

За словами секретаря РНБО, країни центральної Азії, які мають відносини з РФ, мають зрозуміти, що вона "кидає своїх союзників та не виконує зобов'язання". Він додав, що саме слабкість Росії стала поштовхом для Азербайджану розпочати активні бойові дії.

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"Вона обіцяла вірменам допомагати у цьому питанні. Азербайджан розуміє, що Росія зараз зав‘язана на війні проти України, тому вона ніякий опір чинити не може", – пояснив Данілов.

Ситуація в Карабасі - подробиці

Як раніше повідомляв УНІАН, Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності один одного. При цьому Вірменія була готова визнати Карабах частиною Азербайджану за умови забезпечення безпеки вірменського населення.

19 вересня у Карабасі армія Азербайджану почала знищувати позиції військових Вірменії.

Того ж дня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія не має наміру розпочинати військові дії з Азербайджаном.

Пізніше колишній лідер РФ Дмитро Медведєв натякнув, що РФ не допоможе Пашиняну з Карабахом "через його вчинки".

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